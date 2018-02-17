ОИ-2018: Надежда украинцев на медаль в биатлоне снова не оправдалась

Украинки Валя и Вита Семеренко не сумели выбороть медаль в биатлоне в масс-старте на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Валя финишировала 19-й, а Вита заняла 24-ю позицию.

На первых двух огневых рубежах Вита отстрелялась точно, а у Вали был один промах. Но скорость на трассе у Виты с двумя промахами была очень медленной. С двумя "нулями" в стрельбе украинка проигрывала ходом больше минуты лидеру гонки Анастасии Кузьминой из Словакии.

В стрельбе стоя уже Валя стреляет метко на двух рубежах, а Вита на третий стрельбе трижды не попадает в мишень. На последней стрельбе обе сестры были точными. Впрочем, на финише отставание Вали от победительницы превысило 2 минуты, а Вита отстала на 3 минуты.

"Золото" в масс-старте выиграла словачка Анастасия Кузьмина с одним промахом.

"Серебро" у спротсменки из Беларуси Дарьи Домрачевой (1 промах на стрельбе - УП.) и бронза - у норвежки Тирил Экхофф.