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На Київщині мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП: є загиблі

Субота, 17 лютого 2018, 13:17
На Київщині мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП: є загиблі

Внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса зі школярами поблизу Глевахи на Київщині загинули двоє дорослих, 9 дітей доставлено до лікарні.

Про це повідомляє в суботу прес-служба поліції Київської області.

"Сьогодні поблизу смт Глеваха автомобіль "Нива", порушивши Правила дорожнього руху, здійснив зіткнення із мікроавтобусом "Mercedes Sprinter", у якому перебували діти", - йдеться в повідомленні.

 
Всі фото поліції Київщини

Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули. 9 дітей, 11-12 років, доставлено до лікарні.

 

У поліції уточнили, що школярі з смт Ставище прямували до столичного цирку.

 

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває комплекс слідчих дій.

Українська правда

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Теми: ДТПКиївська область
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