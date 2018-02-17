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В Киевской области микроавтобус со школьниками попал в ДТП: есть погибшие

Суббота, 17 февраля 2018, 13:17
В Киевской области микроавтобус со школьниками попал в ДТП: есть погибшие

В результате ДТП с участием микроавтобуса со школьниками вблизи Глевахи Киевской области погибли двое взрослых, 9 детей доставлены в больницу.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба полиции Киевской области.

"Сегодня вблизи пгт Глеваха автомобиль "Нива", нарушив Правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes Sprinter", в котором находились дети", - говорится в сообщении.

 
Все фото полиции Киевской области

В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей, 11-12 лет, доставлены в больницу.

 

В полиции уточнили, что школьники из пгт Ставище направлялись в столичный цирк.

 

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается комплекс следственных действий.

Украинская правда
Темы: ДТПКиевская область
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