В Киевской области микроавтобус со школьниками попал в ДТП: есть погибшие

18233 просмотра
Суббота, 17 февраля 2018, 14:17

В результате ДТП с участием микроавтобуса со школьниками вблизи Глевахи Киевской области погибли двое взрослых, 9 детей доставлены в больницу.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба полиции Киевской области.

"Сегодня вблизи пгт Глеваха автомобиль "Нива", нарушив Правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes Sprinter", в котором находились дети", - говорится в сообщении.

 
Все фото полиции Киевской области

В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей, 11-12 лет, доставлены в больницу.

 

В полиции уточнили, что школьники из пгт Ставище направлялись в столичный цирк.

 

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается комплекс следственных действий.

Украинская правда
Темы: ДТП Киевская область
powered by lun.ua
По теме
В Киеве ДТП с участием двух маршруток: не менее 12 пострадавших 16 февраля 2018, 18:52
Суд продолжит рассмотрение дела Россошанского о ДТП в марте 15 февраля 2018, 21:35
В Киеве в результате ДТП погиб полицейский 15 февраля 2018, 13:35
Все новости
Главные новости
Порошенко: мнение партнеров об антикоррупционном суде не является окончательной истиной
ОИ-2018: Польша выиграла первое золото, Лихтенштейн - первую медаль
Украина получит от США не только "джавелины" - президент
Порошенко о миротворцах: нужно дожать Россию
Все новости

Афиша событий на 16-18 февраля

Как начать и не забросить онлайн-курс через неделю