В Киевской области микроавтобус со школьниками попал в ДТП: есть погибшие

В результате ДТП с участием микроавтобуса со школьниками вблизи Глевахи Киевской области погибли двое взрослых, 9 детей доставлены в больницу.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба полиции Киевской области.

"Сегодня вблизи пгт Глеваха автомобиль "Нива", нарушив Правила дорожного движения, совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes Sprinter", в котором находились дети", - говорится в сообщении.

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В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей, 11-12 лет, доставлены в больницу.

В полиции уточнили, что школьники из пгт Ставище направлялись в столичный цирк.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается комплекс следственных действий.