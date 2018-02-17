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Директора "Еліта-центру" заарештували, застава 1,3 мільйони

Субота, 17 лютого 2018, 13:17
Директора Еліта-центру заарештували, застава 1,3 мільйони

Директора будівельної компанії "Еліта-Центр", якого було затримано за вимагання $50 тисяч, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 1,3 млн грн.

Про це 17 лютого повідомили у прес-центрі прокуратури м.Києва. 

Також на 60 діб заарештовано його спільника - керівника ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "ПСП ЛТД, затриманого після одержання зазначених коштів.

"У якості альтернативи суд визначив для підозрюваного заставу у сумі 140 тис. грн. Запобіжний захід другому фігуранту провадження прокуратура буде оскаржувати в частині застави", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 16 лютого правоохоронці затримали директора ТОВ "Еліта центр" за підозрою у вимаганні $50 тисяч хабара від власника квартири у новобудові  за припинення майнового спору щодо визнання права власності на це житло.  Йому разом зі спільником було повідомлено про підозру за ч.4 ст.368-3 (Підкуп службової особи за попередньою змовою) КК. 

Українська правда

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Теми: нерухомістьпрокуратурахабар
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