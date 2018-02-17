Директора "Еліта-центру" заарештували, застава 1,3 мільйони
Субота, 17 лютого 2018, 13:17
Директора будівельної компанії "Еліта-Центр", якого було затримано за вимагання $50 тисяч, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 1,3 млн грн.
Про це 17 лютого повідомили у прес-центрі прокуратури м.Києва.
Також на 60 діб заарештовано його спільника - керівника ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "ПСП ЛТД, затриманого після одержання зазначених коштів.
"У якості альтернативи суд визначив для підозрюваного заставу у сумі 140 тис. грн. Запобіжний захід другому фігуранту провадження прокуратура буде оскаржувати в частині застави", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 16 лютого правоохоронці затримали директора ТОВ "Еліта центр" за підозрою у вимаганні $50 тисяч хабара від власника квартири у новобудові за припинення майнового спору щодо визнання права власності на це житло. Йому разом зі спільником було повідомлено про підозру за ч.4 ст.368-3 (Підкуп службової особи за попередньою змовою) КК.
Українська правда