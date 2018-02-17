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Порошенко закликав Польщу не шкодити історичному діалогу

Субота, 17 лютого 2018, 16:47

Президент Петро Порошенко закликав польське керівництво утриматися від кроків, які можуть зашкодити двосторонньому діалогу з історичних питань.

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким в рамках участі у Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко висловив стурбованість з приводу ухвалених нещодавно польським парламентом змін до закону про Інститут національної пам’яті Республіки Польща.

"Він закликав польське керівництво утриматися від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань", - йдеться в повідомленні.

Президент також "звернув увагу на вкрай шкідливий для українсько-польських взаємин характер заяви з оцінкою діяльності українського гетьмана Богдана Хмельницького".

Разом з тим, повідомляється, що прем'єр Польщі підтримав важливість розвитку стратегічного українсько-польського партнерства та координації дій з протидії російській агресії в контексті членства Польщі в Раді безпеки ООН.

Було також обговорено шляхи зміцнення двостороннього співробітництва у оборонній сфері.

Йшлося також про подальший розвиток взаємодії у сфері захисту культурної спадщини та увічнення місць пам’яті у контексті досягнутих домовленостей. 

Обговорювалися також питання розширення співробітництва в енергетичній сфері та координації дій з метою протидії реалізації проекту Північний потік – 2.

Сторони також обговорили шляхи належного забезпечення соціальних прав і свобод українських громадян, які тимчасово працюють на території Польщі.

Пізніше під час брифінгу в Мюнхені Порошенко назвав зустріч із Моравецьким досить конструктивною.

"На моє глибоке переконання, Польща є нашим стратегічним партнером, адвокатом в питаннях євроінтеграції, і ми маємо робити все можливе, щоб прибирати з порядку денного питання, які чутливі, які розколюють, і об'єднуватися навколо надзвичайно важливих для України питань. Мені здається, що ця позиція була підтримана польським прем'єром, і ми знайдемо порозуміння", - сказав він.

Порошенко також зазначив, що його позиція щодо прийнятого Польщею закону про Інститут національної пам'яті не змінилася.

"Треба залишити історію історикам, а політики мають займатися майбутнім. Якщо політики займаються історією, а історики займаються політикою, як правило, ні до чого доброго це не призводить", - сказав президент.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоПольща
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