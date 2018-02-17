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Порошенко призвал Польшу не вредить историческому диалогу

Суббота, 17 февраля 2018, 16:47

Президент Петр Порошенко призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут повредить двустороннему диалогу по историческим вопросам.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко выразил обеспокоенность по поводу принятых недавно польским парламентом изменений к закону об Институте национальной памяти Республики Польша.

"Он призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - говорится в сообщении.

Президент также "обратил внимание на крайне вредный для украинско-польских взаимоотношений характер заявления и оценки деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого".

Вместе с тем, сообщается, что премьер Польши поддержал важность развития стратегического украинского-польского партнерства и координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Польши в Совете безопасности ООН.

Были также обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Речь шла также о дальнейшем развитии взаимодействия в сфере защиты культурного наследия и увековечении мест памяти в контексте достигнутых договоренностей.

Обсуждались также вопросы расширения сотрудничества в энергетической сфере и координации действий с целью противодействия реализации проекта Северный поток-2.

Стороны также обсудили пути надлежащего обеспечения социальных прав и свобод украинских граждан, которые временно работают на территории Польши.

Позже во время брифинга в Мюнхене Порошенко назвал встречу с Моравецким достаточно конструктивной.

"По моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером, адвокатом в вопросах евроинтеграции, и мы должны делать все возможное, чтобы убирать с повестки дня вопросы, которые чувствительны, которые раскалывают, и объединяться вокруг важнейших для Украины вопросов. Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером, и мы найдем взаимопонимание", - сказал он.

Порошенко также отметил, что его позиция относительно принятого Польшей закона об Институте национальной памяти не изменилась.

"Нужно оставить историю историкам, а политики должны заниматься будущим. Если политики будут занимаются историей, а историки заниматься политикой, как правило, ни к чему хорошему это не приводит", - сказал президент.

Темы: ПорошенкоПольша
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