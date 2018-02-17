Порошенко призвал Польшу не вредить историческому диалогу

Президент Петр Порошенко призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут повредить двустороннему диалогу по историческим вопросам.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко выразил обеспокоенность по поводу принятых недавно польским парламентом изменений к закону об Институте национальной памяти Республики Польша.

"Он призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам", - говорится в сообщении.

Президент также "обратил внимание на крайне вредный для украинско-польских взаимоотношений характер заявления и оценки деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого".

Вместе с тем, сообщается, что премьер Польши поддержал важность развития стратегического украинского-польского партнерства и координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Польши в Совете безопасности ООН.

Были также обсуждены пути укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Речь шла также о дальнейшем развитии взаимодействия в сфере защиты культурного наследия и увековечении мест памяти в контексте достигнутых договоренностей.

Обсуждались также вопросы расширения сотрудничества в энергетической сфере и координации действий с целью противодействия реализации проекта Северный поток-2.

Стороны также обсудили пути надлежащего обеспечения социальных прав и свобод украинских граждан, которые временно работают на территории Польши.

Позже во время брифинга в Мюнхене Порошенко назвал встречу с Моравецким достаточно конструктивной.

"По моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером, адвокатом в вопросах евроинтеграции, и мы должны делать все возможное, чтобы убирать с повестки дня вопросы, которые чувствительны, которые раскалывают, и объединяться вокруг важнейших для Украины вопросов. Мне кажется, что эта позиция была поддержана польским премьером, и мы найдем взаимопонимание", - сказал он.

Порошенко также отметил, что его позиция относительно принятого Польшей закона об Институте национальной памяти не изменилась.

"Нужно оставить историю историкам, а политики должны заниматься будущим. Если политики будут занимаются историей, а историки заниматься политикой, как правило, ни к чему хорошему это не приводит", - сказал президент.