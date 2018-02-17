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АТОшників, підозрюваних у вбивстві родини на Донбасі, заарештували - поліція

Субота, 17 лютого 2018, 16:54
АТОшників, підозрюваних у вбивстві родини на Донбасі, заарештували - поліція

У Маріуполі суд заарештував трьох підозрюваних у вбивстві 3 людей у н.п. Велика Новосілка на 60 діб без права внесення застави. 

Про це 17 лютого повідомили в управлінні Нацполіції у Донецькій області. 

"За рішенням Жовтневого суду Маріуполя, затриманих заарештовано на 60 діб. Альтернатива у вигляді застави ухвалою суду не передбачена. Засідання суду відносно підозрюваних велося у закритому режимі", - повідомили правоохоронці. 

Встановлено, що 6 грудня 2017 року зловмисники проникли у будинок родини підприємців, катували та вбили батька, мати та їх 23 річного сина. Мотивом вчинення особливо тяжкого злочину стали гроші.

15 лютого усіх підозрюваних було затримано поліцейськими у порядку ст. 208 КПК. 

"Зловмисникам інкримінується ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) КК", - повідомили у поліції. 

 

Раніше у поліції Донеччини повідомляли, що затримані брали участь в АТО, деякі з них проходили службу в батальйоні "Донбас", а останній час всі разом перебували у складі внутрішнього корпусу батальйону "Донбас". 

За даними ж ТСН, вбиті члени родини є найближчими родичами кума Віктора Януковича - Валерія Шири.

Українська правда

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Теми: Донбасвбивствополіція
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