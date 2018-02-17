АТОшников, подозреваемых в убийстве семьи на Донбассе, арестовали - полиция

В Мариуполе суд арестовал троих подозреваемых в убийстве 3 человек в н.п. Великая Новоселка на 60 суток без права внесения залога.

Об этом 17 февраля сообщили в управлении Нацполиции в Донецкой области.

"По решению Октябрьского суда Мариуполя, задержанных арестован на 60 суток. Альтернатива в виде залога постановлением суда не предусмотрена. Заседание суда в отношении подозреваемых велось в закрытом режиме", - сообщили правоохранители.

Установлено, что 6 декабря 2017 злоумышленники проникли в дом семьи предпринимателей, пытали и убили отца, мать и их 23 летнего сына. Мотивом совершения особо тяжкого преступления стали деньги.

15 февраля всех подозреваемых были задержаны полицейскими в порядке ст. 208 УПК.

"Злоумышленникам инкриминируется ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) УК", - сообщили в полиции.

Ранее в полиции Донетчины сообщали, что задержанные принимали участие в АТО, некоторые из них проходили службу в батальоне "Донбасс", а последнее время все вместе находились в составе внутреннего корпуса батальона "Донбасс".

По данным же ТСН, убитые члены семьи являются ближайшими родственниками кума Виктора Януковича - Валерия Ширы.