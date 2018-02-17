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Порошенко: думка партнерів про антикорупційний суд не є остаточною істиною

Субота, 17 лютого 2018, 16:56
Порошенко: думка партнерів про антикорупційний суд не є остаточною істиною

Президент Петро Порошенко вважає, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання AFP, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Президент наголосив, що ухвалення цього законопроекту є безальтернативним.

"Я буду робити все можливе, щоби законопроект був прийнятий. Щоб були знайдені правильні формулювання, але щоб цей законопроект відповідав українській Конституції та українському законодавству".

Він підкреслив важливість порад міжнародних партнерів, але наголосив, що Україна не буде безальтернативно дослухатися до них.

"У нас нічия думка не є остаточною... Це підтверджують мої зустрічі і з керівництвом МВФ, і з міжнародними партнерами", - заявив він.

Водночас, сам Порошенко не має наміру ініціювати зміни до проекту. "Сьогодні законопроект є на парламентському, а не на президентському рівні", - пояснив він.

Нагадаємо, МВФ заявив, що проект Порошенка про антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом в МВФ ще раз нагадали, що президентський законопроект про створення Антикорупційного суду не відповідає умовам програми Міжнародного валютного фонду.

Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

У ЄС нагадали, що створення АКС у відповідності до зобов’язань України необхідне також для виконання безвізових вимог.

Європейська правда

Теми: ПорошенкоАнтикорупційний суд
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