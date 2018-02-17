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Порошенко: мнение партнеров об антикоррупционном суде не является окончательной истиной

Суббота, 17 февраля 2018, 16:56
Порошенко: мнение партнеров об антикоррупционном суде не является окончательной истиной

Президент Петр Порошенко считает, что Киев должен прислушаться к рекомендациям относительно антикоррупционного суда лишь до тех пор, пока проект будет соответствовать законодательству Украины.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы AFP, передает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Президент подчеркнул, что принятие этого законопроекта является безальтернативным.

"Я буду делать все возможное, чтобы законопроект был принят. Чтобы были найдены правильные формулировки, но чтобы этот законопроект соответствовал украинской Конституции и украинскому законодательству".

Он подчеркнул важность советов международных партнеров, но отметил, что Украина не будет безальтернативно прислушиваться к ним.

"У нас ничье мнение не является окончательным... Это подтверждают мои встречи и с руководством МВФ, и с международными партнерами", - заявил он.

В то же время, сам Порошенко не намерен инициировать изменения к проекту. "Сегодня законопроект является на парламентском, а не на президентском уровне", - пояснил он.

Напомним, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Впоследствии в МВФ еще раз напомнили, что президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы Международного валютного фонда.

Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

В ЕС напомнили, что создание АКС в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения безвизовых требований.

Европейская правда

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Темы: ПорошенкоАнтикоррупционный суд
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