Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київська поліція затримала викрадачів підприємця

Субота, 17 лютого 2018, 17:10

Київська поліція затримала кількох людей, які утримували в заручниках підприємця і вимагали від його родичів викуп в сумі 500 тисяч доларів.

Про це заявив на брифінгу в суботу начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, 6 лютого зловмисники викрали київського підприємця і відвезли в невідомому напрямку. Два автомобіля, на яких здійснювали викрадення, були спалені викрадачами для знищення доказів.

За словами Крищенка, чоловіка утримували в заручниках, вимагаючи у його близьких викуп в сумі 500 тисяч доларів.

Начальник главку розповів, що в суботу близько полудня поліція спільно з СБУ провела спецоперацію зі звільнення заручника в Київський області.

"Затримано кілька людей, які безпосередньо перебували на місці скоєння злочину, де утримували заручника", - розповів Крищенко.

Відповідаючи на питання журналістів, звідки у зловмисників була інформація про те, що може бути виплачена така велика сума застави, потерпілий Сурен Мамаян розповів: "Вони знали, що ми підтримуємо один одного, що син, інші родичі, знайомі зберуть цю суму".

Потерпілий також подякував правоохоронцям за операцію з його звільнення.

Уточнюючи інформацію про затриманих, про мотиви злочину і потерпілого, Крищенко сказав: "Це громадяни України, раніше у кількох з них були проблеми з законом, всім вже за 30 років. Потерпілий - громадянин України, підприємець".

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: