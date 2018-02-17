Київська поліція затримала викрадачів підприємця

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Субота, 17 лютого 2018, 18:10

Київська поліція затримала кількох людей, які утримували в заручниках підприємця і вимагали від його родичів викуп в сумі 500 тисяч доларів.

Про це заявив на брифінгу в суботу начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, 6 лютого зловмисники викрали київського підприємця і відвезли в невідомому напрямку. Два автомобіля, на яких здійснювали викрадення, були спалені викрадачами для знищення доказів.

За словами Крищенка, чоловіка утримували в заручниках, вимагаючи у його близьких викуп в сумі 500 тисяч доларів.

Начальник главку розповів, що в суботу близько полудня поліція спільно з СБУ провела спецоперацію зі звільнення заручника в Київський області.

"Затримано кілька людей, які безпосередньо перебували на місці скоєння злочину, де утримували заручника", - розповів Крищенко.

Відповідаючи на питання журналістів, звідки у зловмисників була інформація про те, що може бути виплачена така велика сума застави, потерпілий Сурен Мамаян розповів: "Вони знали, що ми підтримуємо один одного, що син, інші родичі, знайомі зберуть цю суму".

Потерпілий також подякував правоохоронцям за операцію з його звільнення.

Уточнюючи інформацію про затриманих, про мотиви злочину і потерпілого, Крищенко сказав: "Це громадяни України, раніше у кількох з них були проблеми з законом, всім вже за 30 років. Потерпілий - громадянин України, підприємець".

Теми: поліція кримінал
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