Киевская полиция задержала похитителей предпринимателя

Киевская полиция задержала нескольких человек, удерживавших в заложниках предпринимателя и требовавших от его родственников выкуп в сумме 500 тысяч долларов.

Об этом заявил на брифинге в субботу начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, 6 февраля злоумышленники похитили киевского предпринимателя и увезли в неизвестном направлении. Два автомобиля, на которых совершали похищение, были сожжены похитителями для уничтожения улик.

По словам Крищенко, мужчину удерживали в заложниках, требуя у его близких выкуп в сумме $500 тыс.

Начальник главка рассказал, что в субботу около полудня полиция совместно с СБУ провела спецоперацию по освобождению заложника в Киевский области.

"Задержаны несколько человек, которые непосредственно находились на месте совершения преступления, где удерживали заложника", - рассказал Крищенко.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда у злоумышленников была информация о том, что может быть выплачена такая большая сумма залога, потерпевший Сурен Мамаян рассказал: "Они знали, что мы поддерживаем друг друга, что сын, другие родственники, знакомые соберут эту сумму".

Потерпевший также поблагодарил правоохранителей за операцию по его освобождению.

Уточняя информацию о задержанных, о мотивах преступления и потерпевшем, Крищенко сказал: "Это граждане Украины, ранее у нескольких из них были проблемы с законом, всем уже за 30 лет. Потерпевший – гражданин Украины, предприниматель".