Бойовики в суботу стріляли з артилерійської установки й танка

У суботу зафіксовано 10 прицільних обстрілів укріплень сил АТО з боку бойовиків, ніхто із українських воїнів не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Разом з тим, зазначається, що бойовики продовжують використовувати озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування.

На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети та артилерійські установки калібру 122-мм по українських опорних пунктах поблизу Луганського. Неподалік Троїцького загарбники вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП.

Після обіду окупанти активізувалися у районі Кримського, де неодноразово обстрілювали українських оборонців із мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь із забороненого озброєння неподалік Пісків. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети і здійснив п’ять пострілів із танка.