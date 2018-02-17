Бойовики в суботу стріляли з артилерійської установки й танка
У суботу зафіксовано 10 прицільних обстрілів укріплень сил АТО з боку бойовиків, ніхто із українських воїнів не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.
Разом з тим, зазначається, що бойовики продовжують використовувати озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування.
На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети та артилерійські установки калібру 122-мм по українських опорних пунктах поблизу Луганського. Неподалік Троїцького загарбники вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП.
Після обіду окупанти активізувалися у районі Кримського, де неодноразово обстрілювали українських оборонців із мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку противник вів вогонь із забороненого озброєння неподалік Пісків. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети і здійснив п’ять пострілів із танка.