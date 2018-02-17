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Боевики в субботу стреляли из артиллерийской установки и танка

Суббота, 17 февраля 2018, 17:27

В субботу зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны боевиков, никто из украинских воинов не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Вместе с тем, отмечается, что боевики продолжают использовать вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения.

На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122-мм по украинским опорным пунктам вблизи Луганского. Неподалеку Троицкого захватчики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.

После обеда оккупанты активизировались в районе Крымского, где неоднократно обстреливали украинских защитников из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник вел огонь из запрещенного вооружения неподалеку Песков. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы и совершил пять выстрелов из танка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
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