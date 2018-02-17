Боевики в субботу стреляли из артиллерийской установки и танка

416 просмотров
Суббота, 17 февраля 2018, 18:27

В субботу зафиксировано 10 прицельных обстрелов укреплений сил АТО со стороны боевиков, никто из украинских воинов не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Вместе с тем, отмечается, что боевики продолжают использовать вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения.

На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы и артиллерийские установки калибра 122-мм по украинским опорным пунктам вблизи Луганского. Неподалеку Троицкого захватчики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП.

После обеда оккупанты активизировались в районе Крымского, где неоднократно обстреливали украинских защитников из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник вел огонь из запрещенного вооружения неподалеку Песков. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы и совершил пять выстрелов из танка.

Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
В зоне АТО исчез военный 17 февраля 2018, 16:06
Сутки в АТО: 20 обстрелов, 2 раненых 17 февраля 2018, 07:10
Порошенко заявил, что почти 6% ВВП Украины тратится на безопасность и оборону 16 февраля 2018, 20:18
Все новости
Главные новости
Боевики заявили, что убили двоих и взяли в плен одного военного ВСУ
Руководитель "Россотрудничества" в Киеве обратился в полицию. Она снимает охрану
Генсек НАТО о миротворцах на Донбассе: надо посмотреть, возможно ли это
Порошенко: мнение партнеров об антикоррупционном суде не является окончательной истиной
Все новости
история

Как Хрущев Украине Крым отдал. Воспоминания

На Городецкого открылась еще одна пекарня-кондитерская Paul