Управляти українською ГТС хочуть всесвітньо відомі компанії – Порошенко

Більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час прес-конференції за підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє прес-служба президента.

"Робота проведена дуже велика. НАК "Нафтогаз" найняв радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у повній відповідності до міжнародних правил, прозоро", - наголосив Порошенко.

За його словами, "вже більше десятка всесвітньовідомих компаній заявили про своє бажання брати в цьому участь".

При цьому президент зазначив, що уряд вже прийняв відповідні важливі рішення.

"І коли ми визначимо коло компаній, які зможуть забезпечити транзит газу, забезпечити ефективну модернізацію газотранспортної мережі і забезпечать найбільшу вигоду для Української держави щодо експлуатації газотранспортної системи, та й переможе. Я впевнений, що в напрямку цього зроблено дуже і дуже багато", - підкреслив він.

Як відомо, Кабінет міністрів офіційно розпочав процедуру відбору міжнародних партнерів для спільного управління українською газотранспортною системою.

"Нафтогазу" доведеться відокремити діяльність з транспортування природного газу (анбандлінг), включно із залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою України.

14 лютого Кабінет міністрів схвалив документ, який визначає чіткі терміни відокремлення від НАК "Нафтогаз України" функції транспортування і зберігання газу.

Термін подачі інформаційно-аналітичних матеріалів і пропозицій від потенційних партнерів ГТС для проведення попередніх консультацій триватиме до 1 березня.