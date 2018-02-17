Управлять украинской ГТС хотят всемирно известные компании - Порошенко

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Суббота, 17 февраля 2018, 19:58

Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба президента.

"Работа проведена очень большая. НАК "Нафтогаз" нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, "уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие".

При этом президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения.

"И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много", - подчеркнул он.

Как известно, Кабинет министров официально начал процедуру отбора международных партнеров для совместного управления украинской газотранспортной системой.

Ранее Андрей Коболев заявлял, что НАК "Нафтогаз Украины" не принимает участия в переговорах с потенциальными партнерами по управлению газотранспортной системой Украины.

Срок подачи информационно-аналитических материалов и предложений от потенциальных партнеров ГТС для проведения предварительных консультаций продлен до 1 марта.

Темы: Порошенко газ
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