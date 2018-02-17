Прем'єр Польщі: не треба вести політику примирення стосовно агресора

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що необхідно пам'ятати про існуючі військові конфлікти і не вести політику примирення стосовно агресора.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми забуваємо про звичайні війни, але в Грузії, на Західних Балканах і в Україні пам'ятають про це. Ми не повинні вести політику примирення стосовно агресора", - сказав прем'єр Польщі.

Моравецький нагадав про виступ президента РФ Володимира Путіна на Мюнхенській конференції в 2007 році.

"Він намітив нову епоху у відносинах між Росією і Європою. Все виявилося так, як він і обіцяв - через рік відбувся напад на Грузію, потім на Україну. Ми повинні про це пам'ятати, коли говоримо про європейську безпеку, тому що російське питання - це питання, що стосується не тільки Центральної та Східної Європи, але ще й ЄС", - додав прем'єр.

За його словами, в питанні протистояння гібридним війнам необхідно використовувати не тільки оборонні резерви.

"Ми повинні розробляти реальні стратегії і тримати в готовності реальні сили, готові вести як звичайну війну, так і гібридну", - додав Моравецький.