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Премьер Польши: не надо вести политику примирения по отношению к агрессору

Суббота, 17 февраля 2018, 20:53

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо помнить о существующих военных конфликтах и не вести политику примирения по отношению к агрессору.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы забываем об обычных войнах, но в Грузии, на Западных Балканах и в Украине помнят об этом. Мы не должны вести политику примирения по отношению к агрессору", - сказал премьер Польши.

Моравецкий напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году.

"Он наметил новую эпоху в отношениях между Россией и Европой. Все оказалось так, как он и обещал - через год произошло нападение на Грузию, потом на Украину. Мы должны об этом помнить, когда говорим о европейской безопасности, потому что российский вопрос - это вопрос, касающийся не только Центральной и Восточной Европы, но еще и ЕС", - добавил премьер.

По его словам, в вопросе противостояния гибридным войнам необходимо использовать не только оборонные резервы.

"Мы должны разрабатывать реальные стратегии и держать в готовности реальные силы, готовые вести как обычную войну, так и гибридную", - добавил Моравецкий.

Темы: Польша
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