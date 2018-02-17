ВМС: морських піхотинців убили не через позастатутні відносини

Командувач військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко заперечує, що причиною вбивства чотирьох морських піхотинців поблизу Широкино стали позастатутні відносини.

Про це він заявив у відеозверненні, розміщеному в суботу в YouTube.

"У деяких ЗМІ називалися основною причиною скоєння цього злочину позастатутні взаємовідносини. Ті факти, які зараз у нас є, цю інформацію не підтверджують", - заявив Воронченко.

"Прошу не спекулювати і не доводити неправдиву і недостовірну інформацію до суспільства до завершення слідства", - додав він.

Як повідомлялося, 15 лютого прес-центр штабу АТО заявив про загибель чотирьох військовослужбовців окремої бригади морської піхоти.

Того ж дня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих.

"З участю їх захисників проведені слідчі експерименти, а також їх допити у ході котрих останні надали зізнавальні показання щодо обставин даного вбивства, учиненого на ґрунті нестатутних відносин проходження військової служби", - писала вона.