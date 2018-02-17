Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВМС: морських піхотинців убили не через позастатутні відносини

Субота, 17 лютого 2018, 22:46

Командувач військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко заперечує, що причиною вбивства чотирьох морських піхотинців поблизу Широкино стали позастатутні відносини.

Про це він заявив у відеозверненні, розміщеному в суботу в YouTube.

"У деяких ЗМІ називалися основною причиною скоєння цього злочину позастатутні взаємовідносини. Ті факти, які зараз у нас є, цю інформацію не підтверджують", - заявив Воронченко.  

"Прошу не спекулювати і не доводити неправдиву і недостовірну інформацію до суспільства до завершення слідства", - додав він.

Як повідомлялося, 15 лютого прес-центр штабу АТО заявив про загибель чотирьох військовослужбовців окремої бригади морської піхоти.

Того ж дня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих.

"З участю їх захисників проведені слідчі експерименти, а також їх допити у ході котрих останні надали зізнавальні показання щодо обставин даного вбивства, учиненого на ґрунті нестатутних відносин проходження військової служби", - писала вона.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Збройні сили
Сирський: Маємо успіхи на Бахмутському напрямку, ворог місцями в пастці
За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: