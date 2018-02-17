ВМС: морских пехотинцев убили не из-за неуставных отношений

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Суббота, 17 февраля 2018, 23:46

Командующий военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко отрицает, что причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.

Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в субботу в YouTube.

"В некоторых СМИ назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные взаимоотношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают", - заявил Воронченко.

"Прошу не спекулировать и не доводить ложную и недостоверную информацию до общества до завершения следствия", - добавил он.

Как сообщалось, 15 февраля пресс-центр штаба АТО заявил о гибели четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.

В тот же день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших.

"С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы в ходе которых последние предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - писала она.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы
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