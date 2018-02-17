ВМС: морских пехотинцев убили не из-за неуставных отношений
Командующий военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко отрицает, что причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в субботу в YouTube.
"В некоторых СМИ назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные взаимоотношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают", - заявил Воронченко.
"Прошу не спекулировать и не доводить ложную и недостоверную информацию до общества до завершения следствия", - добавил он.
Как сообщалось, 15 февраля пресс-центр штаба АТО заявил о гибели четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.
В тот же день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших.
"С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы в ходе которых последние предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - писала она.