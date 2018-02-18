"Джавеліни" посилять позиції України на переговорах по Донбасу – американський генерал

Надання Україні переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" посилить позиції Києва на переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, але українська індустрія і сама здатна виробляти якісні ракети.

Про це в інтерв'ю "Deutsche Welle" заявив екс-командувач збройними силами США в Європі, стратег Центру Європейського політичного аналізу Бен Годжес.

"В Україні є потужна оборонна індустрія, яка здатна виробляти якісні протитанкові комплекси, тож я раджу ретельно до неї придивитися. Це не захмарної складності технологія, чому б Україні не виробляти власні системи?", – підкреслив генерал.

"Вашингтон зацікавлений у тому, щоб припинити насильство на Донбасі, але не так, щоб зберегти за Росією її здобутки на цій території", – додав Годжес.

Щодо можливої миротворчої місії ООН в регіоні він наголосив, що "ключ – у тому, щоб контингент був надійним, тож ми маємо підібрати країни, професійні, спроможні, сильні, які не можна відсунути вбік". Годжес вважає, що може йтися про країни, які не входять до НАТО, як-от Швеція чи Фінляндія.

Генерал зазначив, що мандат місії повинен чітко описувати правила переходу до бойових дій, ієрархію командування та завдання.

Як відомо, 17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Раніше повідомлялося, що у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн для посилення безпеки і оборони.