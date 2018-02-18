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"Джавелины" усилят позиции Украины на переговорах по Донбассу – американский генерал

Воскресенье, 18 февраля 2018, 00:19
Джавелины усилят позиции Украины на переговорах по Донбассу – американский генерал

Предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" усилит позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, но украинская индустрия и сама способна производить качественные ракеты.

Об этом в интервью "Deutsche Welle" заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес.

"В Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?",  подчеркнул генерал.

"Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории",  добавил Ходжес.

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе, он подчеркнул, что "ключ  в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону". Ходжес считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия.

Генерал отметил, что мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.

Как известно, 17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено выделение Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассУкраинаСШАоружие
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