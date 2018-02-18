"Джавелины" усилят позиции Украины на переговорах по Донбассу – американский генерал

1793 просмотра
Воскресенье, 18 февраля 2018, 01:19

Предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" усилит позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, но украинская индустрия и сама способна производить качественные ракеты.

Об этом в интервью "Deutsche Welle" заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес.

"В Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?",  подчеркнул генерал.

"Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории",  добавил Ходжес.

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе, он подчеркнул, что "ключ  в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону". Ходжес считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия.

Генерал отметил, что мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.

Как известно, 17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено выделение Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.

Темы: Донбасс Украина США оружие
powered by lun.ua
По теме
Санкции заставят РФ пойти на уступки относительно миротворцев ООН - Расмуссен 18 февраля 2018, 00:46
Швеция готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе 17 февраля 2018, 23:07
Генсек НАТО о миротворцах на Донбассе: надо посмотреть, возможно ли это 17 февраля 2018, 19:09
Все новости
Главные новости
"Джавелины" усилят позиции Украины на переговорах по Донбассу – американский генерал
Одессита, разбивавшего автомобили возле суда, отправили под домашний арест
Задержанным под Соломенским судом активистам выбрали меры пресечения
Боевики заявили, что убили двоих и взяли в плен одного военного ВСУ
Все новости

Мы сошлись, когда нам было за 70: история любви пожилых киевлян

Как начать и не забросить онлайн-курс через неделю