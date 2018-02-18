Ізраїль завдав ударів по сектору Газа у відповідь

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Неділя, 18 лютого 2018, 04:40

Винищувачі ВПС Ізраїлю вразили 6 об'єктів руху "Хамас" у секторі Газа у відповідь на підрив бойовиками фугасу на кордоні з анклавом.

Про це повідомляє прес-служба армії Ізраїлю.

"Усього атаковані шість цілей, які належать терористичній організації: диверсійний тунель, що веде з району Зейтун в Газі на територію Ізраїлю, військову базу "Хамасу" в районі Нецарім, де велася підготовка елітних бійців і було налагоджено виробництво зброї та боєприпасів, а також військовий об'єкт в районі Хан-Юніса", - йдеться у заяві.

"Авіаудари стали відповіддю на підрив на фугасі ізраїльського армійського патруля, який стався в суботу вдень, 17 лютого, на кордоні з сектором Гази", - підкреслює прес-служба.

У результаті підриву четверо ізраїльських військовослужбовців отримали поранення.

Теми: Ізраїль
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