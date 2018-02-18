Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ

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Воскресенье, 18 февраля 2018, 04:40

Истребители ВВС Израиля поразили 6 объектов движения "Хамас" в секторе Газа в ответ на подрыв боевиками фугаса на границе с анклавом.

Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

"Всего атакованы шесть целей, которые принадлежат террористической организации: диверсионный тоннель, ведущий из района Зейтун в Газе на территорию Израиля, военную базу "Хамаса" в районе Нецарим, где велась подготовка элитных бойцов и было налажено производство оружия и боеприпасов, а также военный объект в районе Хан-Юниса", - говорится в заявлении.

"Авиаудары стали ответом на подрыв на фугасе израильского армейского патруля, который произошел в субботу днем, 17 февраля, на границе с сектором Газа", - подчеркивает пресс-служба.

В результате подрыва 4 израильских военнослужащих получили ранения.

Темы: Израиль
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