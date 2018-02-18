Математик з України отримав премію Вольфа у $100 тисяч

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Неділя, 18 лютого 2018, 05:45

Члену-кореспонденту Національної академії наук України Володимиру Дрінфельду та його співавтору Александеру Бейлінсону присудили ізраїльську премію Фонду Вольфа з математики.

Про це повідомляє прес-служба НАН України.

Учених, які працюють в Університеті Чикаго, нагородили за цикл інноваційних робіт з алгебраїчної геометрії, які "мають першорядну важливість" для теоретичної фізики, зокрема теорії струн.

Володимир Дрінфельд
Володимир Дрінфельд
Прес-служба НАН України

Премія включає грошову суму в розмірі $100 тисяч. Щорічно нею відзначають 5-6 діячів у кількох галузях сучасної науки. Зазначається, що багато лауреатів премії Вольфа згодом отримували Нобелівську премію.

Нагороду вручатиме особисто президент Ізраїлю Реувен Рівлін в Єрусалимі.

Володимир Дрінфельд народився в 1954 році в Харкові. Упродовж тривалого часу працював у Фізико-технічному інституті низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України.

Його роботи лягли в основу нових розділів сучасної математичної науки - теорії модулів Дрінфельда та теорії квантових груп.

Теми: Україна Ізраїль
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