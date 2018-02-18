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Математик из Украины получил премию Вольфа в $100 тысяч

Воскресенье, 18 февраля 2018, 04:45

Члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону присудили израильскую премию Фонда Вольфа по математике.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Ученых, работающих в Университете Чикаго, наградили за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые "имеют первостепенную важность" для теоретической физики, в частности, теории струн.

Владимир Дринфельд
Владимир Дринфельд
Пресс-служба НАН Украины

Премия включает денежную сумму в размере $100 тысяч. Ежегодно ею отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки. Отмечается, что много лауреатов премии Вольфа впоследствии получали Нобелевскую премию.

Награду будет вручать лично президент Израиля Реувен Ривлин в Иерусалиме.

Владимир Дринфельд родился в 1954 году в Харькове. Долгое время работал в Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина НАН Украины.

Его работы легли в основу новых разделов современной математической науки - теории модулей Дринфельда и теории квантовых групп.

Темы: УкраинаИзраиль
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