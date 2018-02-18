Доба в АТО: бойовики 12 разів порушили режим тиші

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Неділя, 18 лютого 2018, 06:15

За минулу добу, 17 лютого, зафіксовано 12 обстрілів позицій ЗСУ, один боєць отримав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи, танки і важкі міномети", – йдеться у звіті. 

На Луганському напрямку ворог найбільше обстрілював опорні пункти сил АТО на Світлодарській дузі.

Під вогонь противника з мінометів різних калібрів та озброєння БМП потрапили українські позиції в районі населених пунктів Луганське, Лозове і Троїцьке. Біля Луганського загарбники застосували артилерію калібру 122-мм.

З гранатометів окупанти вели вогонь біля Майорська, стрільбу з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Кримського.

На Донецькому напрямку неподалік Пісків бойовики вели вогонь із озброєння танка та мінометів різних калібрів.

Теми: АТО
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