Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: боевики 12 раз нарушили режим тишины

Воскресенье, 18 февраля 2018, 05:15
Сутки в АТО: боевики 12 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки, 17 февраля, зафиксировано 12 обстрелов позиций ВСУ, один боец ​​получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения  крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы",  говорится в отчете.

На Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге.

Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Возле Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм.

С гранатометов оккупанты вели огонь возле Майорска, стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано возле Крымского.

На Донецком направлении возле Песков боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: