Сутки в АТО: боевики 12 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки, 17 февраля, зафиксировано 12 обстрелов позиций ВСУ, один боец ​​получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения – крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы", – говорится в отчете.

На Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге.

Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Возле Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм.

С гранатометов оккупанты вели огонь возле Майорска, стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано возле Крымского.

На Донецком направлении возле Песков боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.