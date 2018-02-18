Сутки в АТО: боевики 12 раз нарушили режим тишины

622 просмотра
Воскресенье, 18 февраля 2018, 06:15

За прошедшие сутки, 17 февраля, зафиксировано 12 обстрелов позиций ВСУ, один боец ​​получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения  крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы",  говорится в отчете.

На Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге.

Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Возле Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм.

С гранатометов оккупанты вели огонь возле Майорска, стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано возле Крымского.

На Донецком направлении возле Песков боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.

Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
Боевики заявили, что убили двоих и взяли в плен одного военного ВСУ 17 февраля 2018, 21:08
Боевики в субботу стреляли из артиллерийской установки и танка 17 февраля 2018, 18:27
В зоне АТО исчез военный 17 февраля 2018, 16:06
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: боевики 12 раз нарушили режим тишины
"Джавелины" усилят позиции Украины на переговорах по Донбассу – американский генерал
Одессита, разбивавшего автомобили возле суда, отправили под домашний арест
Задержанным под Соломенским судом активистам выбрали меры пресечения
Все новости

7 способов, которые помогут перестать храпеть

Фото

Лучшие фотографии года, снятые дроном