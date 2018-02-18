Мей закликала ЄС укласти новий договір про безпеку

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала Європейський Союз укласти новий договір про безпеку, який буде діяти після виходу країни з ЄС.

Про це вона заявила на Мюнхенській конференції з безпеки, передає DW.

"Безпека Європи - це і наша безпека, тому я говорила раніше і повторюю сьогодні, що Велика Британія беззастережно налаштована на її збереження", - наголосила Мей.

"Обмін розвідувальною інформацією між Лондоном і ЄС і співпраця між правоохоронними органами повинні продовжитися і після Brexit", - додала вона.

За словами британського прем'єра, нова угода з питань безпеки дозволить Великій Британії зберегти членство в поліцейській організації ЄС, Європолі, і швидко екстрадувати підозрюваних.

Також Велика Британія має намір вийти з-під юрисдикції Суду Європейського Союзу, що, на думку Мей, не повинно ускладнити співпрацю між Лондоном і ЄС.

"Ми повинні робити те, що є найбільш практичним і прагматичним у забезпеченні колективної безпеки", - підкреслила вона.

"Ідеологічні розбіжності не повинні стримувати співробітництво у сфері безпеки між Великою Британією і ЄС після Brexit. Не можна допустити, щоб жорсткі інституційні обмеження стримували цю співпрацю і ставили безпеку наших громадян під загрозу", - зазначила прем'єр.

Раніше Мей виключила проведення ще одного рефередуму про членство країни в Європейському Союзі.