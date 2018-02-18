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Мэй призвала ЕС заключить новый договор о безопасности

Воскресенье, 18 февраля 2018, 06:22

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй призвала Европейский Союз заключить новый договор о безопасности, который будет действовать после выхода страны из ЕС.

Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW.

"Безопасность Европы - это и наша безопасность, поэтому я говорила раньше и повторяю сегодня, что Великобритания безоговорочно настроена на ее сохранение", - подчеркнула Мэй.

"Обмен разведывательной информацией между Лондоном и ЕС и сотрудничество между правоохранительными органами должны продолжиться и после Brexit", - добавила она.

По словам британского премьера, новое соглашение по вопросам безопасности позволит Великобритании сохранить членство в полицейской организации ЕС, Европоле, и быстро экстрадировать подозреваемых.

Также Великобритания намерена выйти из-под юрисдикции Суда Европейского Союза, что, по мнению Мэй, не должно осложнить сотрудничество между Лондоном и ЕС.

"Мы должны делать то, что является наиболее практичным и прагматичным в обеспечении коллективной безопасности", - подчеркнула она.

"Идеологические разногласия не должны сдерживать сотрудничество в сфере безопасности между Великобританией и ЕС после Brexit. Нельзя допустить, чтобы жесткие институциональные ограничения сдерживали это сотрудничество и ставили безопасность наших граждан под угрозу", - отметила премьер.

Ранее Мэй исключила проведение еще одного референдума о членстве страны в Европейском Союзе.

Темы: ВеликобританияЕС
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