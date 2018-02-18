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В Ізраїлі врятували півсотні туристів з України

Неділя, 18 лютого 2018, 08:04
В Ізраїлі врятували півсотні туристів з України

В Ізраїлі в суботу врятували від повені 50 українських туристів, які прямували до Єрусалима.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман.

"Підрозділи рятувальників поліції Ізраїлю і патрульної поліції врятували сьогодні вранці 50 туристів-громадян України, які прямували до Єрусалиму", - написав він.

Через повінь, що сталася в результаті сильного дощу в районі Мертвого моря, автобус із туристами не зміг продовжувати рух. Вода продовжувала підніматися.

"Поліцейські, які прибули на місце, вжили всіх необхідних заходів і евакуювали громадян України з автобуса. Постраждалих немає", - зазначив прес-секретар.

За його словами, туристи були перевезені до найближчого торгового центру і перебувають у цілковитій безпеці.

Зінгерман також виклав відео рятувальної операції.

Українська правда

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Теми: Ізраїль
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