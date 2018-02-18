В Израиле спасли полсотни туристов из Украины

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Воскресенье, 18 февраля 2018, 09:04

В Израиле в субботу спасли от наводнения 50 украинских туристов, которые направлялись в Иерусалим.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов-граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим", - написал он.

Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не смог продолжать движение. Вода продолжала подниматься.

"Полицейские, прибывшие на место, предприняли все необходимые меры и эвакуировали граждан Украины из автобуса. Пострадавших нет", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, туристы были перевезены в ближайший торговый центр и находятся в полной безопасности.

Зингерман также выложил видео спасательной операции.

Украинская правда
Темы: Израиль
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