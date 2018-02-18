Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Израиле спасли полсотни туристов из Украины

Воскресенье, 18 февраля 2018, 08:04
В Израиле спасли полсотни туристов из Украины

В Израиле в субботу спасли от наводнения 50 украинских туристов, которые направлялись в Иерусалим.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов-граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим", - написал он.

Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не смог продолжать движение. Вода продолжала подниматься.

"Полицейские, прибывшие на место, предприняли все необходимые меры и эвакуировали граждан Украины из автобуса. Пострадавших нет", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, туристы были перевезены в ближайший торговый центр и находятся в полной безопасности.

Зингерман также выложил видео спасательной операции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Израиль
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла
Нетаньяху назвал две причины, почему Израиль опасается предоставлять оружие Украине
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: