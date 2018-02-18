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Порошенко візьме участь у судовому процесі щодо Януковича

Неділя, 18 лютого 2018, 10:38
Порошенко візьме участь у судовому процесі щодо Януковича

Президент Петро Порошенко вирішив взяти участь у судовому засіданні з розгляду кримінального впровадження щодо звинувачень у державній зраді екс-президента Віктора Януковича. 

Про це він заявив на відкритті виставки до Дня пам'яті Героїв Небесної сотні у неділю в Мистецькому арсеналі.

"Зло повинно бути покаране. Тому вперше в українській історії я прийняв рішення взяти участь у судовому процесі. Безпрецедентно, коли президент особисто це робить. Але це справа кожного з нас", - заявив Порошенко.

За його словами, "ми маємо пройти процедурно складний шлях, щоб у вбивць потім не було жодних зачіпок у європейських судах".

Президент зазначив, що поділяє незадоволення суспільства темпами розслідування злочинів часів Майдану, і ще більше швидкістю судових процесів.

"За 4 роки мали зробити вони більше. В той же час добре усвідомлюю масштаб злочину і необхідність юридично бездоганної доказової бази і неухильного дотримання всіх процесуальних норм", - сказав він.

Порошенко також нагадав, що закон забороняє йому як президенту втручатися у слідство і попросив генпрокурора Юрія Луценка проаналізувати, чим іще можна допомогти Департаменту спецрозслідувань ГПУ, який займається цією справою.

"Злочини Майдану не мають терміну давності. А злочинці переступили ту грань, за якою настає прокляття. І те прокляття, говорячи словами Мирослава Поповича, сильніше, ніж суди, сильніше, ніж тюрми. І від нього ніде не заховаєшся, навіть у Росії", - додав президент.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоМайдансуд
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