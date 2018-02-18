Порошенко примет участие в судебном процессе по Януковичу

Президент Петр Порошенко решил принять участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного внедрения относительно обвинений в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Об этом он заявил на открытии выставки ко Дню памяти Героев Небесной сотни в воскресенье в "Мистецькому арсеналі".

"Зло должно быть наказано. Поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", - заявил Порошенко.

По его словам, "мы должны пройти процедурно сложный путь, чтобы у убийц потом не было никаких зацепок в европейских судах".

Президент отметил, что разделяет недовольство общества темпами расследования преступлений времен Майдана, и еще больше скоростью судебных процессов.

"За 4 года должны были сделать они больше. В то же время хорошо осознаю масштаб преступления и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм", - сказал он.

Порошенко также напомнил, что закон запрещает ему как президенту вмешиваться в следствие и попросил генпрокурора Юрия Луценко проанализировать, чем еще можно помочь Департаменту спецрасследований ГПУ, который занимается этим делом.

"Преступления Майдана не имеют срока давности. А преступники переступили ту грань, за которой наступает проклятие. И это проклятие, говоря словами Мирослава Поповича, сильнее, чем суды, сильнее, чем тюрьмы. И от него нигде не спрячешься, даже в России", - добавил Порошенко.