У парку Шевченка збираються прихильники Саакашвілі

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Неділя, 18 лютого 2018, 12:10

У парку Шевченка в Києві збираються учасники "Маршу за майбутнє", організатором якого виступає "Рух Нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Як передає кореспондент "Української правди", станом на 12:00 у парку зібралося до 2,5 тисяч чоловік.

Початок ходи затримується через перекриття ряду станцій метро. Організатори кажуть, що потрібно почекати людей, які підходять.

 
Всі фото Ельдара Сарахмана та Євгена Руденка, УП
 

Разом з тим, серед учасників збирають підписи за імпічмент президента Петра Порошенка. Підписантів також просять залишити номери телефонів. 

 

Основне віче відбудеться на Михайлівській площі.

 
 

Раніше у довідковій "Київського метрополітену" "Українській правді" підтвердили інформацію про перекриття 6 центральних станцій метро "з технічних причин". 

Євген Руденко, Ельдар Сарахман, УП
Теми: акції Київ
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