У парку Шевченка збираються прихильники Саакашвілі
У парку Шевченка в Києві збираються учасники "Маршу за майбутнє", організатором якого виступає "Рух Нових сил" Міхеїла Саакашвілі.
Як передає кореспондент "Української правди", станом на 12:00 у парку зібралося до 2,5 тисяч чоловік.
Початок ходи затримується через перекриття ряду станцій метро. Організатори кажуть, що потрібно почекати людей, які підходять.
Разом з тим, серед учасників збирають підписи за імпічмент президента Петра Порошенка. Підписантів також просять залишити номери телефонів.
Основне віче відбудеться на Михайлівській площі.
Раніше у довідковій "Київського метрополітену" "Українській правді" підтвердили інформацію про перекриття 6 центральних станцій метро "з технічних причин".