У Києві перекрито 6 станцій метро. Проводиться евакуація

У Києві станом на 11:55 перекрито 6 станцій метро – Університет, Театральна, Хрещатик, Майдан Незалежності, Льва Толстого, Золоті ворота та відповідні пересадки

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили в довідковій київського метрополітену.

Там зазначили, що станції перекрито з технічних причин, однак не змогли сказати, на який строк.

Пізніше "Київський метрополітен" повідомив у Facebook, що станції зачинено через повідомлення про мінування.

Разом з тим, у київській поліції повідомили, що на цих станціях також проводиться евакуація людей.

За даними поліції, до чергової частини зателефонував анонім, який розповів, що став свідком розмови між двома невідомими, які говорили, що через годину буде вибух на п’яти станціях метро.

"Для перевірки цієї інформації на місця виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи. Працюють поліцейські метрополітену. Проводиться евакуація. Станції зачинені на вхід та вихід", - заявили в поліції.

Повідомлення зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Правоохоронці перевіряють підземку та встановлюють особу аноніма.

Як відомо, в Києві у неділю відбувається ряд акцій, в тому числі "Марш за майбутнє" "Руху нових сил".