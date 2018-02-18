Луценко: до судів направлено 161 обвинувальний акт у справах Майдану

До судів направлено 161 обвинувальний акт стосовно 252 осіб у справах Майдану.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на відкритті виставки у Мистецькому арсеналі, присвяченій учасникам Революції гідності, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо 1800 потерпілих осіб, які визнані в цьому статусі і стежать за судами, очікуючи перших вироків; маємо 412 вручених і оголошених у юридичному сенсі слова підозр, з них 48 високопосадовцям тієї влади, 208 - правоохоронцям. Серед них 27 слідчих, які знущалися з учасників мирних демонстрацій, 20 прокурорів, 16 суддів. У суди направлено 161 обвинувальний акт щодо 252 осіб", - сказав Луценко.

Він поінформував, що за результатами судового розгляду винними визнано 50 осіб, щодо 43 із них ухвалено обвинувальні вироки.

"Це лише перші результати судів, та ці процеси були відносно короткими. Головне зараз відбувається в судах, де розглядаються дії виконавців злочинних наказів, у першу чергу спецпідрозділу "Беркут", "Чорної сотні" та інших сумнозвісних дійових осіб тих сумнозвісних днів. Ці суди не можуть бути швидкими, якщо ми хочемо справді законних рішень", - наголосив керівник ГПУ.

Як повідомлялося, у суботу президент Петро Порошенко заявив, що поділяє незадоволення суспільства темпами розслідування злочинів часів Майдану, і ще більше швидкістю судових процесів.

"За 4 роки мали зробити вони більше. В той же час добре усвідомлюю масштаб злочину і необхідність юридично бездоганної доказової бази і неухильного дотримання всіх процесуальних норм", - сказав він.