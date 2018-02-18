Станції метро у центрі Києва відкрили

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Неділя, 18 лютого 2018, 13:52

Центральні станції метро у Києві працюють у звичайному режимі.

Про це повідомило КП "Київський метрополітен" у Twitter о 13:33.

"Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі", - зазначили там.

Як повідомлялося, раніше "Київський метрополітен" заявив, що станції метро "Університет", "Театральна", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Льва Толстого", "Золоті ворота" та відповідні пересадки закрито через анонімне повідомлення про мінування.

Українська правда
Теми: метро Київ
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