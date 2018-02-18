Станції метро у центрі Києва відкрили

Центральні станції метро у Києві працюють у звичайному режимі.

Про це повідомило КП "Київський метрополітен" у Twitter о 13:33.

"Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі", - зазначили там.

Як повідомлялося, раніше "Київський метрополітен" заявив, що станції метро "Університет", "Театральна", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Льва Толстого", "Золоті ворота" та відповідні пересадки закрито через анонімне повідомлення про мінування.