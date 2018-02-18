УКРАЇНА ОТРИМАЛА ПЕРШЕ ОЛІМПІЙСЬКЕ ЗОЛОТО

Українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль у чоловічому фрістайлі на Зимових олімпійських іграх у Пхенчхані.

Він отримав результат 128.51.

Це перша медаль України на цих Олімпійських іграх.

Крім того, це перша в історії України медаль у чоловічому фрістайлі. І третій зимовий вид спорту, де в України є золото. До цього в нашої країни були олімпійські чемпіони тільки з фігурного катання і біатлону.

"Cрібло" дісталося китайцю Цзя Цоньяня - 128.05, "бронза" - росіянину Ільї Бурову - 122.17.

Абраменко упевнено пройшов усі три фінали. У першому фіналі в Абраменка був третій результат та в другому - четвертий. Боротьба у вирішальному фіналі була жорсткою серед шістки атлетів. У заключному фіналі з "помарками" закінчили свої змагання чотири спортсмени. Абраменко знову виконав свою програму на відмінно, виступаючи третім.

Абраменко після свого виступу був лідером. Перед виконання заявки китайця Цзя Цоньяня було зрозуміло, що в Абраменка - мінімум срібло. Цоньяня виконав свій стрибок також майже на відмінно, але судді йому показали меншу оцінку, зробивши олімпійським чемпіоном українця.