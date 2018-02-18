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Украина получила первое олимпийское золото

Воскресенье, 18 февраля 2018, 13:14
Украина получила первое олимпийское золото

Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль во фристайле на Зимних олимпийских играх в Пхенчхане.

Он получил результат 128.51.

Это первая медаль Украины на этих Олимпийских играх.

Кроме того, это первая в истории Украины медаль в мужском фристайле. И третий зимний вид спорта, где у Украины есть золото. До этого в нашей стране были олимпийские чемпионы только по фигурному катанию и биатлону.

 
 
 

"Серебро" досталось китайцу Цзя Цоньяня - 128.05, "бронза" - россиянину Илье Бурову - 122.17.

Абраменко уверенно прошел все три финала. В первом финале у Абраменко был третий результат и во втором - четвертый. Борьба в решающем финале была жесткой среди шестерки атлетов.

В заключительном финале с "помарками" закончили свои соревнования четыре спортсмена. Абраменко снова выполнил свою программу на отлично, выступая третьим. Абраменко после своего выступления был лидером. Перед выполнением заявки китайца Цзя Цоньяня было понятно, что у Абраменко - минимум серебро.

Цоньяня выполнил свой прыжок также почти на отлично, но судьи ему показали меньшую оценку, сделав олимпийским чемпионом украинца.

Николай Аврамчук, для УП

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