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У Чернівцях прихильники Саакашвілі спалили опудало Порошенка

Неділя, 18 лютого 2018, 14:50

У Чернівцях прихильники лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі спалили опудало з обличчям президента Петра Порошенка.

Це сталося в неділю на Центральній площі під час пікету партійних активістів, передає УНІАН.

Під час заходу, на якому були присутні приблизно 500 осіб, активісти висловлювали обурення діяльністю української влади і, зокрема, президентом.

 
Всі фото: Дмитро Заня, bukovyna.tv

Один з мітингувальників запропонував присутнім спалити опудало в костюмі з намальованим обличчям Порошенка під синьо-білою парасолькою з символікою Партії регіонів.

 

"Ця влада прийшла від регіоналів. Тут у нас є такий дідух, хотілося б його спалити. Хто за те, щоб його спалити?" - запитав він.

 

Пропозиція була підтримана, і учасники заходу підпалили дідуха під оплески присутніх.

Як відомо, прихильники Саакашвілі, якого видворили з України до Польщі за процедурою реадмісії, проводять у неділю в центрі Києва "Марш за майбутнє".

Теми: Чернівці
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