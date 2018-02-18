В Черновцах сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко

В Черновцах сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили сожгли чучело с лицом президента Петра Порошенко.

Это произошло в воскресенье на Центральной площади во время пикета партийных активистов, передает УНИАН.

Во время мероприятия, на котором присутствовало примерно 500 человек, активисты выражали возмущение деятельностью украинской власти и, в частности, президентом.

Все фото: Дмитрий Заня, bukovyna.tv

Один из митингующих предложил присутствующим сжечь чучело в костюме с нарисованным лицом Порошенко под сине-белым зонтом с символикой Партии регионов.

"Эта власть пришла от регионалов. Здесь у нас есть такой дидух, хотелось бы его сжечь. Кто за то, чтобы его сжечь?" - спросил он.

Предложение было поддержано, и участники мероприятия подожгли дидуха под аплодисменты присутствующих.

Как известно, сторонники Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии, проводят в воскресенье в центре Киева "Марш за будущее".