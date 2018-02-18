В Черновцах сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко
В Черновцах сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили сожгли чучело с лицом президента Петра Порошенко.
Это произошло в воскресенье на Центральной площади во время пикета партийных активистов, передает УНИАН.
Во время мероприятия, на котором присутствовало примерно 500 человек, активисты выражали возмущение деятельностью украинской власти и, в частности, президентом.
Один из митингующих предложил присутствующим сжечь чучело в костюме с нарисованным лицом Порошенко под сине-белым зонтом с символикой Партии регионов.
"Эта власть пришла от регионалов. Здесь у нас есть такой дидух, хотелось бы его сжечь. Кто за то, чтобы его сжечь?" - спросил он.
Предложение было поддержано, и участники мероприятия подожгли дидуха под аплодисменты присутствующих.
Как известно, сторонники Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии, проводят в воскресенье в центре Киева "Марш за будущее".