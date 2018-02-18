Луценко анонсував гучні судові процеси щодо розстрілів на Майдані

Генпрокурор Юрій Луценко анонсує відкриті судові процеси у справі розстрілів на Майдані над екс-президентом Віктором Януковичем, а також колишніми посадовцями Віталієм Захарченком, Олександром Якименком та іншими.

Про це він заявив у неділю, виступаючи на відкритті виставки до Дня пам'яті героїв Небесної сотні.

"Я чекав цієї можливості довго. Звичайно, чекав, не складаючи рук – над цим працювали сотні слідчих спецдепартаменту, інших підрозділів ГПУ. І ось нарешті це сталося – столичний суд дозволив спеціальне досудове слідство, а далі заочне засудження тих, кого ми підозрюємо в організації розстрілу "небесної сотні"", - сказав Луценко.

"Ми нарешті маємо задоволене клопотання суду щодо цього. І Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцький, Ратушняк, Федчук та інші на базі зібраних 300 томів доказів відразу після завершення процесу щодо державної зради Януковича будуть передані до суду", - зазначив він.

Генпрокурор запевнив, що цей процес пройде у відкритому режимі, так само як зараз проходить процес щодо звинувачення Януковича у державній зраді.

Як повідомлялося, 7 лютого речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Печерський райсуд Києва дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі стосовно розстрілів на Майдані.

Тоді зазначалося, що найближчим часом розглядатимуться подібні клопотання прокурорів щодо ще трьох фігурантів даного кримінального провадження – Віталія Захарченка, Віктора Ратушняка та Петра Федчука.