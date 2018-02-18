Акція з-під ВР зайшла на Банкову і пішла на Майдан

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Неділя, 18 лютого 2018, 17:53

Від наметового містечка під Верховною Радою близько тисячі мітингувальників пройшли колоною до будівлі Адміністрації президента України, після чого вирушили на Майдан Незалежності.

Колона людей з наметового містечка, які прийшли туди з мітингу на Михайлівській площі, висунулася до АП близько 15:40, пише Інтерфакс-Україна.

Протестуючі скандували "Імпічмент".

Прохід до будівлі АП охороняли близько сотні правоохоронців, зіткнень і провокацій не зафіксовано.

Після невеликого пікету станом на 15:55 мітингувальники попрямували по вул.Інститутській вниз до Майдану Незалежності.

У МВС України повідомили, що мрш в Києві пройшов без порушень правопорядку.

"Поліція та військовослужбовці НГУ забезпечили безпеку учасників заходу. За приблизними підрахунками, участь в акції взяли близько 3 тис. осіб", - повідомили у відомстві.

За даними Нацполіції, загалом участь у масових акціях 18 лютого взяли понад 14,5 тисяч громадян,  безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі  поліцейських.

"З нагоди річниці Дня Героїв Небесної Сотні у 22 населених пунктах у 8 регіонах відбулись 34 масових заходи. У Києві участь у масових заходах взяли близько 6 тисяч людей", - повідомили у НП. 

Українська правда
Теми: акції Саакашвілі Адміністрація президента Майдан
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