Акція з-під ВР зайшла на Банкову і пішла на Майдан
Від наметового містечка під Верховною Радою близько тисячі мітингувальників пройшли колоною до будівлі Адміністрації президента України, після чого вирушили на Майдан Незалежності.
Колона людей з наметового містечка, які прийшли туди з мітингу на Михайлівській площі, висунулася до АП близько 15:40, пише Інтерфакс-Україна.
Протестуючі скандували "Імпічмент".
Прохід до будівлі АП охороняли близько сотні правоохоронців, зіткнень і провокацій не зафіксовано.
Після невеликого пікету станом на 15:55 мітингувальники попрямували по вул.Інститутській вниз до Майдану Незалежності.
У МВС України повідомили, що мрш в Києві пройшов без порушень правопорядку.
"Поліція та військовослужбовці НГУ забезпечили безпеку учасників заходу. За приблизними підрахунками, участь в акції взяли близько 3 тис. осіб", - повідомили у відомстві.
За даними Нацполіції, загалом участь у масових акціях 18 лютого взяли понад 14,5 тисяч громадян, безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських.
"З нагоди річниці Дня Героїв Небесної Сотні у 22 населених пунктах у 8 регіонах відбулись 34 масових заходи. У Києві участь у масових заходах взяли близько 6 тисяч людей", - повідомили у НП.