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Акция из-под ВР зашла на Банковую и отправилась на Майдан

Воскресенье, 18 февраля 2018, 16:53

От палаточного городка под Верховной Радой около тысячи митингующих прошли колонной к зданию Администрации президента Украины, после чего отправились на Майдан Независимости. 

Колонна людей из палаточного городка, которые пришли туда с митинга на Михайловской площади, выдвинулась к АП около 15:40, пишет Интерфакс-Украина.

Протестующие скандировали "Импичмент". 

Проход к зданию АП охраняет около сотни правоохранителей, столкновений и провокаций не зафиксировано.

После небольшого пикета по состоянию на 15:55 митингующие направились по ул.Институтской вниз к Майдану Независимости. 

В МВД Украины сообщили, что мрш в Киеве прошел без нарушений правопорядка.

"Полиция и военнослужащие НГУ обеспечили безопасность участников мероприятия. По приблизительным подсчетам, участие в акции приняли около 3 тыс. человек", - сообщили в ведомстве. 

По данным Нацполиции, в целом участие в массовых акциях 18 февраля приняли более 14,5 тыс. граждан, безопасность обеспечивали около 4,5 тыс. полицейских.

"По случаю годовщины Дня Героев Небесной Сотни в 22 населенных пунктах в 8 регионах состоялись 34 массовых мероприятия. В Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 6 тыс. человек", - сообщили в НП.

Украинская правда
Темы: акцииСаакашвилиАдминистрация президентаМайдан
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