АТО: бойовики били з важкої зброї, поранено військового
Неділя, 18 лютого 2018, 17:19
Внаслідок ворожих обстрілів у неділю зазнав поранення один український воїн.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.
Загалом протягом дня зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ.
В тому числі, використовувалося заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
На Луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького і Новолуганського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників Луганського. Окрім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Широкиного на приморській ділянці оборони.
Українська правда