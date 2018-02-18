АТО: бойовики били з важкої зброї, поранено військового

Внаслідок ворожих обстрілів у неділю зазнав поранення один український воїн.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

Загалом протягом дня зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ.

В тому числі, використовувалося заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На Луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького і Новолуганського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників Луганського. Окрім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Широкиного на приморській ділянці оборони.