АТО: боевики били из тяжелого оружия, ранен военный
Вследствие вражеских обстрелов в воскресенье получил ранение один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.
Всего в течение дня зафиксировано 7 обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.
В том числе, использовалось запрещенное минскими договоренностями вооружение.
На Луганском направлении враг применил минометы неподалеку от Троицкого и Новолуганского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали защитников Луганского. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие у Новоалександровки и Станицы Луганской.
На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино на приморском участке обороны.