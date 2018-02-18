АТО: боевики били из тяжелого оружия, ранен военный

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Воскресенье, 18 февраля 2018, 18:19

Вследствие вражеских обстрелов в воскресенье получил ранение один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

Всего в течение дня зафиксировано 7 обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

В том числе, использовалось запрещенное минскими договоренностями вооружение.

На Луганском направлении враг применил минометы неподалеку от Троицкого и Новолуганского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали защитников Луганского. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие у Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино на приморском участке обороны.

Украинская правда
Темы: АТО
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