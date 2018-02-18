"Динамо" насилу здолало "Олімпік" у матчі 20-го туру УПЛ

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Неділя, 18 лютого 2018, 19:26

Київське "Динамо" отримало перемогу у матчі 20 туру української Прем'єр-Ліги з донецьким "Олімпіком".

Гра завершилася з мінамальним рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі на 24-й хвилині поєдинку провів Віктор Циганков, в якого вийшов сильний удар з 12 метрів.

Ще у першому таймі гості могли також відзначитися забитим м'ячем, але Біленький не використав вихід сам на сам з воротарем. Після забитого голу перший тайм пройшов за переваги господарів.

У заключні 45 хвилин кияни збавили темп і вже "Олімпік" мав кілька моментів, щоб зрівняти рахунок.

Після одного з таких ударів м'яч влучив у штангу воріт "Динамо". З 80-ї хвилини "Динамо" мало ще двічі забивати. Дебютант киян Вербич не зумів переграти Махарадзе, а Мбокані вийшов сам на сам з голкіпепром і пробив вище воріт.

В інших матчах 20-го туру були зафіксовані наступні результати: "Шахтар" - "Чорноморець" 5:0; "Сталь" - "Олександрія" 2:0; "Ворскла" - "Верес" 1:0; "Карпати" - "Зоря" 0:2 та "Зірка" - "Маріуполь" 0:3.

 

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол спорт
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