"Динамо" с трудом обыграло "Олимпик" в матче 20-го тура УПЛ

Киевское "Динамо" одержало победу в матче 20 тура украинской Премьер-Лиги с донецким "Олимпиком".

Игра завершилась c минамальним счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 24-й минуте поединка провел Виктор Цыганков, у которого получился сильный удар с 12 метров.

Еще в первом тайме гости могли также отличиться забитым мячом, но Беленький не использовал выход один на один с вратарем. После забитого гола первый тайм прошел с преимуществом хозяев.

В заключительные 45 минут киевляне сбавили темп и уже у "Олимпика" было несколько моментов, чтобы сравнять счет.

После одного из таких ударов мяч попал в штангу ворот "Динамо". С 80-й минуты "Динамо" могло еще дважды забить. Дебютант киевлян Вербич не сумел переиграть Махарадзе, а Мбокани вышел один на один с голкипепром и пробил выше ворот.

В других матчах 20-го тура были зафиксированы следующие результаты: "Шахтер" - "Черноморец" 5:0; "Сталь" - "Александрия" 2:0; "Ворскла" - "Верес" 1:0; "Карпаты" - "Заря" 0:2 и "Звезда" - "Мариуполь" 0:3.