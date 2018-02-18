"Динамо" с трудом обыграло "Олимпик" в матче 20-го тура УПЛ

2777 просмотров
Воскресенье, 18 февраля 2018, 19:26

Киевское "Динамо" одержало победу в матче 20 тура украинской Премьер-Лиги с донецким "Олимпиком".

Игра завершилась c минамальним счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 24-й минуте поединка провел Виктор Цыганков, у которого получился сильный удар с 12 метров.

Еще в первом тайме гости могли также отличиться забитым мячом, но Беленький не использовал выход один на один с вратарем. После забитого гола первый тайм прошел с преимуществом хозяев.

В заключительные 45 минут киевляне сбавили темп и уже у "Олимпика" было несколько моментов, чтобы сравнять счет.

После одного из таких ударов мяч попал в штангу ворот "Динамо". С 80-й минуты "Динамо" могло еще дважды забить. Дебютант киевлян Вербич не сумел переиграть Махарадзе, а Мбокани вышел один на один с голкипепром и пробил выше ворот.

В других матчах 20-го тура были зафиксированы следующие результаты: "Шахтер" - "Черноморец" 5:0; "Сталь" - "Александрия" 2:0; "Ворскла" - "Верес" 1:0; "Карпаты" - "Заря" 0:2 и "Звезда" - "Мариуполь" 0:3.

 

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол спорт
powered by lun.ua
По теме
ФИФА не подтвердила допинг у всех игроков сборной России 17 февраля 2018, 16:59
"Шахтер" в первом матче 2018 года разгромил "Черноморца" 16 февраля 2018, 21:38
"Динамо" играет вничью в Афинах в первом матче 1/16 финала Лиги Европы 16 февраля 2018, 00:16
Все новости
Главные новости
В зоне АТО двое боевиков - граждан РФ - подорвались на собственных минах
OVERTIME: Главные экономические новости выходных
АТО: боевики били из тяжелого оружия, ранен военный
Луценко анонсировал громкие судебные процессы по расстрелам на Майдане
Все новости
психология

8 способов вылечить разбитое сердце. Советует психолог

Как начать и не забросить онлайн-курс через неделю