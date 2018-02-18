У зоні АТО на власних мінах підірвалися двоє бойовиків - громадян РФ

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Неділя, 18 лютого 2018, 21:03

У зоні проведення  АТО на Світлодарській дузі на власних мінно-вибухових загородженнях підірвалися двоє бойовиків, які виявилися громадянами Росії. 

Про це ввечері 18 лютого повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані розвідки штабу.

Зазначається, що бойовики входили до "7 окремої мотострілецької бригади". 

"Один із них – Любінов Володимир Володимирович, 1988 р.н., мешканець Краснодарського краю, загинув. Інший – Михайлов Сергій Валерійович, 1972 р.н., мешканець м.Астрахань (вул. Воднікова, кв. 55), отримав мінно-вибухові поранення", - повідомили у штабі АТО.

У прес-центрі додали, що з’ясовують інформацію щодо приналежності бойовиків до регулярних військ Російської Федерації.

Українська правда
Теми: АТО Росія Донбас жертви
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