У зоні АТО на власних мінах підірвалися двоє бойовиків - громадян РФ

У зоні проведення АТО на Світлодарській дузі на власних мінно-вибухових загородженнях підірвалися двоє бойовиків, які виявилися громадянами Росії.

Про це ввечері 18 лютого повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані розвідки штабу.

Зазначається, що бойовики входили до "7 окремої мотострілецької бригади".

"Один із них – Любінов Володимир Володимирович, 1988 р.н., мешканець Краснодарського краю, загинув. Інший – Михайлов Сергій Валерійович, 1972 р.н., мешканець м.Астрахань (вул. Воднікова, кв. 55), отримав мінно-вибухові поранення", - повідомили у штабі АТО.

У прес-центрі додали, що з’ясовують інформацію щодо приналежності бойовиків до регулярних військ Російської Федерації.